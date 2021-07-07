Литва решила построить стену на границе с Белоруссией для сдерживания потока мигрантов

Об этом объявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните. Она пообещала задействовать армию для усиления патрулирования на границе. Белорусский руководитель Александр Лукашенко ранее заявил, что не станет сдерживать нелегальных мигрантов, которые едут в Европу через Белоруссию.

В Вильнюсе утверждают, что белорусские власти предлагают перелеты в Минск мигрантам из Багдада и, возможно, Стамбула. Об этом сообщает агентство Reuters.