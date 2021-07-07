Советник посольства Эстонии в России прибыла на Смоленскую площадь после задержания эстонского консула в Петербурге

МИД Эстонии называет задержание дипломата провокацией.

Сотрудники ФСБ утверждают, что взяли эстонского консула Марта Лятте с поличным. Якобы у него при себе были некие материалы закрытого характера, которые он получил от российского гражданина. Это расценили как враждебную по отношении к России деятельность.

МИД Эстонии уже назвал случившееся провокацией, и явным признаком того, что Кремль избрал путь конфронтации и в конструктивных отношениях с Евросоюзом не заинтересован. Интересно, что в политехническом университете на выходе их которого задержали дипломата, сообщили журналистам, что никаких официальных встреч с консулом там не было запланировано.

Согласно международному праву, дипломатические работники обладают неприкосновенностью, их могут только выслать из страны.

Похожий случай произошёл в Петербурге в апреле: сотрудника Генконсульства Украины в Петербурге Александра Сосонюка задержали на пару часов за получение «закрытой информации» и обвинили во «враждебных действиях» по отношению к России. Вскоре после этого он покинул Россию.