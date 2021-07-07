Захвативший заложников в тюменском отделении Сбербанка мужчина стоял на учете в психоневрологическом диспансере

Об этом сообщил радиостанции «Эхо Москвы» журналист издания URA.ru Сергей Малышев.

«Мужчина, который был задержан сотрудниками полиции в офисе Сбербанка, в одном из отделений городской полиции, с ним работают следователи. О личности подозреваемого известно, что ему 32 года. Как сообщают различные СМИ этот мужчина при задержании заявил, что он решился на ограбление по заданию известного режиссера Федора Бондарчука, что якобы это было одно из заданий и в это время уже шла киносъемка. Есть также информация о том, что мужчина, который был задержан, стоял на учете в психоневрологическом диспансере, что есть в момент совершения преступления действительно чувствовать себя неважно или быть невменяемым», — сказал он.

Журналист также сообщил, что, согласно официальному комментарию регионального управления МВД, при захвате отделения Сбербанка никто не пострадал. В настоящий момент ведутся проверки, работают кинологи, на месте происшествия находятся сотрудники силовых органов. С.Малышев также отметил, что с заложниками проведена психологическая работа.

Следственный комитет завел уголовное дело по факту захвата заложников в отделении банка в Тюмени. Сегодня днем местный житель зашел в отделение Сбербанка и потребовал отдать ему деньги, угрожая неким «опасным предметом» в рюкзаке – позже выяснилось, что там был муляж бомбы. Злоумышленника задержали. Всего в заложниках оказались два сотрудника банка. По предварительной информации, они не пострадали.