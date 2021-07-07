Гражданин Австрии просит российский Следственный комитет помочь ему вернуть детей, рожденных от суррогатной матери

Он утверждает, что потратил около ста тысяч евро.

О заявлении в правоохранительные органы от гражданина Австрии сообщила Фонтанка ру. Иностранец просит возбудить уголовное дело в отношении сотрудников «Василеостровской клиники репродукции» и агентства «СПАРТа».

Австриец сообщил, что участвовал в программе суррогатного материнства, заплатил за рождение детей и оформление документов около 100 тыс. евро. В прошлом году суррогатная мать родила в Петербурге девочек-двойняшек, официальное оформление отцовства остановилось, австриец утверждает, что у него вымогают у него ещё 7,5 тысячи евро.Он просит Бастрыкина разобраться в этой митуации Сейчас детей передали органам опеки в Савтывкаре.

В прошлом году около сотни детей, рожденных суррогатными матерями для граждан Китая также не могли покинуть Петербург из-за пандемии коронавируса.

