Американец Пол Уиллан, осужденный в России за шпионаж, намерен добиваться перевода в американскую тюрьму

Об этом сообщает РИА со ссылкой на адвоката Ольгу Карлову.

По ее словам, сейчас защита готовит ходатайство в Мосгорсуд. До этого адвокаты неоднократно ставили вопрос о помиловании Уиллана и обмене на кого-либо из россиян, содержащихся в американских тюрьмах. Однако в МИДе заявили, что не видят оснований включать Уиллана в возможные списки на обмен.

В России Уиллан приговорен к 16 годам колонии Фабула обвинения не раскрывается. Судя по пресс-релизу ФСБ, американца задержали в Москве во время шпионской акции.

Уиллан настаивает на том, что он обычный турист, а с вое задержание называет похищением.

