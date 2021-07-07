Правительство Японии решило ввести режим чрезвычайной ситуации в Токио до 22-го августа

Это связано с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Олимпиада в Токио должна начаться 23-го июля. Ранее организаторы предупредили, что в случае введения режима ЧС, на соревнования могут не допустить местных жителей.
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Это связано с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Олимпиада в Токио должна начаться 23-го июля. Ранее организаторы предупредили, что в случае введения режима ЧС, на соревнования могут не допустить местных жителей.
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