Британский научный журнал Nature назвал безопасной и эффективной вакцину Спутник

Данные из России и многих других стран теперь показывают, что российская вакцина «Спутник», изначально воспринятая в мире со скепсисом,

безопасна и эффективна — пишет автор статьи, научная журналистка Бьянка Ногради, отмечая при этом, что по-прежнему остаются вопросы о качестве наблюдения за возможными редкими побочными эффектами – неизвестно, в состоянии ли Россия их обнаруживать.

Автор в частности ссылается на российские данные и информацию Минздрава ОАЭ, который сделал выводы о высокой эффективности «Спутника» после того, как более 80 тысяч человек получили две дозы препарата.

Что касается побочных эффектов, в статье отмечается, что в целом они такие же, как и у других подобных вакцин – если бы последствия были серьезными, об этом стало бы известно, учитывая что препарат применяют почти в 70 странах. Автор также пишет, что пока нигде не было сообщений о тромбозах. При этом Радио Свобода* уточняет, что в отчете Аргентины все же говорилось о двух таких случаях.

Опрошенные Nature эксперты полагают, что Всемирная организация здравоохранения и Европейский регулятор до сих пор не зарегистрировали «Спутник» из-за опасений по поводу качества мониторинга побочных эффектов.

*внесен Министерством юстиции России в список иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента