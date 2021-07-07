Черноморский флот следит за кораблем ВМС Испании в Черном море

Ранее он зашел в акваторию для участия в многонациональных учениях «Sea Breeze».

Речь идет о патрульном корабле «Райо», который относится к классу корветов и предназначен для действий в дальней морской зоне, пояснили в Национальном центре управления обороной России.

В центре отмечали, что аналогичные действия принимаются в отношении всех кораблей, участвующих в учениях стран НАТО и государств-партнеров. В частности, российские военные наблюдали за действиями итальянского фрегата «Вирджинио Фазан».

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что для недопущения нарушения российских границ истребители были вынуждены сопровождать американский самолет-разведчик Boeing P-8 Poseidon, который также пролетал близ границы.

Ситуация в Черном море обострилась после инцидента с британским эсминцем Defender. По данным российского оборонного ведомства, судно зашло на территорию России и не реагировало на сигналы. Из-за этого черноморским флотом была открыта предупредительная стрельба. В Великобритании эти сообщения назвали фейковыми.

Учения Sea Breeze проводятся в акватории черного моря ежегодно. В этот раз они могут стать самыми многочисленными. В отработке навыков принимают участие свыше 30 стран.