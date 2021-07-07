Президент Гаити Жовенель Моиз смертельно ранен неизвестными нападавшими

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию. Об этом сообщает ТАСС, со ссылаясь на новостной портал «Жуно-7» со ссылкой на заявление премьер-министра.

По его данным, у главы государства огнестрельное ранение.