Журнал Форбс назвал богатейшим госслужащим России челябинского депутата Константина Струкова

Его доход издание оценило в более чем 8,5 миллиардов рублей. Струков – глава золотодобывающей компании «Южуралзолото», его состояние увеличилось на фоне роста цен на драгоценные металлы.

На втором месте депутат камчатского законодательного собрания Игорь Евтушок — он совладелец рыбопромышленной компании «Океанрыбфлот».

Третью строчку занял прошлогодний лидер , депутат сахалинской областной думы Дмитрий Пашов. Владелец компании «Монерон», которая занимается добычей краба, сейчас задержан по обвинению в уклонении от уплаты таможенных платежей.

