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12:42, 07 июля 2021

Журнал Форбс назвал богатейшим госслужащим России челябинского депутата Константина Струкова

фото: Ахметов Вадим/ URA.RU / ТАСС
фото: Ахметов Вадим/ URA.RU / ТАСС

Его доход издание оценило в более чем 8,5 миллиардов рублей. Струков – глава золотодобывающей компании «Южуралзолото», его состояние увеличилось на фоне роста цен на драгоценные металлы.

На втором месте депутат камчатского законодательного собрания Игорь Евтушок — он совладелец рыбопромышленной компании «Океанрыбфлот».

Третью строчку занял прошлогодний лидер , депутат сахалинской областной думы Дмитрий Пашов. Владелец компании «Монерон», которая занимается добычей краба, сейчас задержан по обвинению в уклонении от уплаты таможенных платежей.



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