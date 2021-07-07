ФСБ отчиталась о задержании 15 участников террористической организации Хизб ут-Тахрир*

По словам представителей ведомства, четыре законспирированные ячейки были нейтрализованы в Пензе, Уфе и Челябинске.

По версии силовиков, задержанные распространяли террористическую идеологию и вербовали мусульман и трудовых мигрантов по указанию зарубежных кураторов.

Деятельность исламской партии Хизб ут-Тахрир* была запрещена Верховным судом в 2003 году. Организация легально действовала на территории Украины, но после присоединения Крыма ее начали преследовать по всей России.

*Запрещенная в России террористическая организация