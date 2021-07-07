В деле о стрельбе в казанской гимназии появились новые фигуранты

Уголовные дела возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.

Следствие считает,

что директор охранного предприятия «Ваша безопасность» Сергей Иванов не справился со своей работой, раз нападавший, 19-летний Ильназ Галявиев, смог свободно попасть в здание казанской гимназии. Иванова отправили под домашний арест.

Второму фигуранту, инженеру по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем охранно-пожарной сигнализации Марату Зиганшину, суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает информагентство «Татар-информ». Его привлекли из-за того, что в одном из классов не сработал оповещатель, по которому директор гимназии объявила тревогу при нападении.

Галявиев устроил взрыв и стрельбу в учебном заведении 11 мая. Он убил семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.

Ранее суд в Москве продлил Галявиеву срок ареста до октября. Ему грозит пожизненное лишение свободы.