Владелец контейнеровоза Ever Given заплатит Суэцкому каналу больше полумиллиарда долларов

Уже сегодня судно, которое в марте почти на неделю заблокировало судоходство через канал, может покинуть главную водную артерию Египта. Как сказал ранее глава администрации Суэцкого канала Усама Раби, это произойдет сразу после подписания соглашения, которое намечено на сегодня.

«Мы снизили наши требования о компенсации на 40%, с 916 до 600, а затем до 550 миллионов долларов США. Мы также предложили некоторые льготы. Однако владельцы настаивали на сумме, слишком незначительной по сравнению с тем ущербом, который мы понесли. Затребованная нами компенсация представляет собой наши убытки, связанные с перемещением корабля, и прибыль, которую мы потеряли в течение этих шести дней. Как только соглашение будет достигнуто, корабль сможет покинуть Суэцкий канал».

Накануне суд официально снял арест с контейнеровоза. Теперь он сможет продолжить начатый еще четыре месяца назад путь в Роттердам.