В России второй день подряд фиксируют более 700 смертей от коронавируса

Общее количество пациентов, скончавшихся из-за инфекции, превысило 140 тысяч человек, если верить информации оперативного штаба.

Жертв коронавируса, на самом деле, гораздо больше — более точные данные позже представит Росстат. За день скончались 725 пациентов с подтвержденным диагнозом – немного меньше, чем накануне, когда был достигнут очередной максимум суточной смертности с начала эпидемии. Самые высокие показатели в Санкт-Петербурге – там за день скончалось 107 пациентов, в Москве немного меньше, хотя заболевших выявили в 3 раза больше.

В столице, по-прежнему опережающей другие региона по уровню суточного прироста, зарегистрировали 5600 новых случаев заражения, это примерно четвертая часть от общего количества новых инфицированных — по всей стране положительный тест на коронавирус получили почти 24 тысячи человек.

В настоящий момент одновременно болеют более 420 тысяч россиян.

Россия вышла на пятое место по количеству заболевших за все время эпидемии. Ее опережают Франция, Бразилия, Индия и США.