Издание Форбс фиксирует рост доходов российских госслужащих за время пандемии коронавируса

Доходы населения напротив упали — на 3,5%.

Совокупный доход 100 богатейших российских чиновников и депутатов за прошлый год вырос на 10 миллиардов рублей, составив почти 76 миллиардов. Такие подсчеты сделаны на основе анализа опубликованных ими деклараций.

Список обновился на треть, но тройка лидеров осталась прежней. С третьего на первое место поднялся депутат законодательного собрания Челябинской области, президент компании «Южуралзолото» Константин Струков. Доход его семьи превысил 8,5 миллиардов, хотя годом ранее составлял чуть более 5.

По версии издания, этому способствовал рост цен на золото на мировых рынках. Вторым в рейтинге вновь стал депутат заксобрания Камчатского края и совладелец компании «Океанрыбфлот» Игорь Евтушок. Его семья стала богаче на 2 с лишним миллиарда, заработав 7,7 миллиардов рублей.

Лидер прошлогоднего списка депутат Сахалинской областной думы и рыбопромышленник Дмитрий Пашов опустился на третью строчку с более чем 6 миллиардами. В марте его арестовали по обвинению в уклонении от уплаты таможенных платежей.

Подавляющее большинство участников рейтинга — региональные и федеральные депутаты, чьи высокие семейные доходы, как правило, связаны с ведением бизнеса. Впервые группу руководителей субъектов с рекордными доходами пополнил глава Чечни Рамзан Кадыров.