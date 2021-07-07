Международный научный журнал Nature подтвердил эффективность и безопасность российской вакцины «Спутник»

Также указывается на то, что после иммунизации препаратом не наблюдалось случаев тромбоза.

Российский препарат использует сконструированный аденовирус для доставки кода белка коронавируса в клетки человеческого организма, отмечается в публикации. При этом «Спутник» отличается от AstraZeneca и Johnson & Johnson тем, что в нем используются сразу несколько видов аденовируса.

Исследователь биотехнологии Сколково Дмитрий Кулиш пояснил, что за счет того, что каждый из них имеет разный механизм действия, повышается вероятность эффективной вакцинации.

Кроме того, подчеркивается, что во всех странах, где разрешено использования «Спутника», (а их около 70), не было зарегистрировано ни одного случая возникновения тромбоза, в отличии от иностранных препаратов.

В публикации также отмечается, что ВОЗ и Европейское агентство лекарственных средств до сих пор не регистрируют российский препарата из-за того, что он может вызывать редкие побочные эффекты, а из-за небольших фокус-групп, на которых проводились исследования, выявить это невозможно.

Согласно последним данным института им. Гамалеи, «Спутник» продемонстрировал почти 100% эффективность.