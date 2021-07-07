Москва впервые с весны попала в топ-пять российских регионов по числу вакцинированных

Такие подсчеты приводит газета РБК. Издание пишет, что хотя бы одну прививку сделали в столице больше 23%.

Москву опережают Ненецкий автономный округ, Белгородская область и Чукотка.

В целом по России число граждан, привившихся хотя бы одной дозой вакцины за две недели выросло почти на 3% и приближается к 17%.

В то же время страна оказалась на втором месте в мире по суточному приросту умерших. Накануне власти сообщили, что жертвами эпидемии стали еще 737 человек.

Больше эта цифра оказалась только в Бразилии — 830 умерших.