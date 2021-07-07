Лавров допустил, что РФ может задействовать военную базу в Таджикистане для защиты союзников от угрозы из Афганистана

Москва «будет делать все, в том числе используя возможности российской военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном, чтобы не допустить каких-либо агрессивных поползновений в отношении союзников», — сказал Лавров на пресс-конференции в Лаосе, подчеркнув, что «обязательства в рамках ОДКБ полностью остаются в силе». По его словам, представители секретариата организации посетили район таджикско-афганской границы, оценили ситуацию и будут докладывать постоянному совету.

Он отметил, что обстановка в Афганистане «имеет тенденцию к стремительному ухудшению», в том числе на фоне вывода из страны войск США и НАТО. При этом он добавил, что и за время своего присутствия там они не добились зримых результатов в плане стабилизации ситуации.

В этой связи министр напомнил, что президент Владимир Путин провел беседы со своими коллегами из Таджикистана и Узбекистана, а также находится в контакте с другими центральноазиатскими лидерами. На днях российский лидер заявил, что Москва готова помочь Душанбе из-за активизации талибов. В Кремле пояснили, что вопрос усиления российского контингента в Таджикистане будет зависеть от развития ситуации.

Накануне ударные и транспортно-боевые вертолеты 201-й российской базы провели учения с пусками ракет.