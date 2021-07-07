Захвативший заложников в банке в Тюмени сдался полиции

Об этом сообщает источник .

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, захватившего отделение Сбербанка в Тюмени, об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«По предварительным данным, в результате переговоров удалось уговорить преступника отпустить всех заложников и сдаться», — сказал источник.



Злоумышленник задержан, пострадавших нет. Сбербанк благодарит правоохранительные органы за слаженную работу по задержанию преступника.

Раннее неизвестный взял заложников в отделении Сбербанка в Тюмени, — подтверждает региональное МВД.

Сообщается, что в здание вошел мужчина с сумкой сообщив, что в ней находится опасный предмет. Он потребовал выдать ему деньги. Место происшествия оцепили силовики, людей из расположенных рядом зданий эвакуировали.