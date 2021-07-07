В США вступил в силу приказ о запрете продажи авиабилетов в Белоруссию

Документ был опубликован на прошлой неделе для обсуждения и за это время не получил возражений.

Как отмечает агентство Reuters, приказ носит символический характер, потому что сервисы по туризму США продают относительно небольшое количество туров в Белоруссию. Кроме того, между странами нет прямого пассажирского авиасообщения, однако запрет распространяется и на рейсы с пересадкой.

Ограничения были введены на фоне инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair . Пассажирский лайнер, летевший из Афин в Вильнюс принудительно посадили в Минске из-за ложного сообщения о минировании.