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09:30, 07 июля 2021

В Тюмени захватили заложников в отделении Сбербанка

Неизвестный взял заложников в отделении Сбербанка в Тюмени, — подтверждает региональное МВД. Сообщается, что в здание вошел мужчина с сумкой сообщив, что в ней находится опасный предмет. Он потребовал выдать ему деньги.

Силовики оцепили подъезды к зданию банка.

Как пишет интернет-издание Znak.com, очевидцы заметили машины и полиции и Росгвардии, из-за этого на прилегающих улицах образовались пробки.

При этом официально никаких комментариев ведомства не дают.

В сети появился ролик, на котором запечатлены многочисленные машины полиции и Росгвардии, а также вооруженные сотрудники этих ведомств в бронежилетах и касках.

Место происшествия оцепили силовики, людей из расположенных рядом зданий эвакуировали.


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