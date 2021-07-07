Интернет-издание Readovka сегодня заблокирует свой сайт

Это сделают по требованию суда подмосковного города Видное.

Блокировка сайта станет обеспечительной мерой по иску депутата-единоросса Дмитрия Саблина. Он сначала подал в суд на сетевое издание Readovka после статьи, в которой утверждалось, что парламентарию перешла часть акций Совхоза имени Ленина. Постановление о блокировке портала Видновский городской суд вынес ещё в марте прошлого года.

По словам журналистов издания, их никто об этом не уведомлял. Почти полтора года ход делу не давали. После того как на прошлой неделе началось рассмотрение нового иска Саблина на этот раз из-за публикации в Readovka, что депутат нескольких созывов владеет незадекларированной яхтой, в редакцию пришёл судебный пристав с постановлением о блокировке сайта по решению предыдущего суда. Абсолютно незаконным и абсурдным назвал его главный редактор Алексей Костылёв.

Он сказал, что несмотря на это редакция обязана исполнить постановление приставов. Поскольку в случае отказа журналистам грозит до года лишения свободы. Костылев отметил, что пока неясно как снять обеспечительные меры по блокировке сайта.

Решение о создании нового сайта Readovka еще не принято, издание скорее всего продолжит работу в соцсетях.