Агентство Bloomberg сообщило о новой атаке в США российских хакеров

На этот раз взлому подверглась компания, работающая на национальный комитет Республиканской партии.

Национальный комитет республиканской партии США объявил накануне, что один из его подрядчиков, предоставляющих услуги в сфере технологий, компания Synnex подверглась кибер влом — со стороны российских хакеров, за которыми стоит служба внешней разведки России, пишет Нью-Йорк Таймс со ссылкой на предварительные данные расследования.

В 2016 году хакеры СВР взломали серверы Демократической партии (что в итоге лишило Хиллари Клинтон шансов на победу на выборах), а в этом году стало известно о масштабной атаке на программной обеспечение SolarWind, благодаря которому российские хакеры из СВР взломали федеральное правительство США и сотни компаний. Серверы Республиканской партии российские хакеры ранее не взламывали. Масштаб взлома пока не оценен до конца, но национальный комитет республиканской партии заявляет, что хакерам не удалось заполучить данные организации.

На прошлой неделе хакеры из другой группировки, которую также связывают с Россией, потребовали выкуп в 70 миллионов долларов у IТ-компании Касея. В ходе взлома им удалось похитить ценные данные.