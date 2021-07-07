На Камчатке объявлен трехдневный траур в связи с катастрофой самолета Ан-26

На борту находились 28 человек, все они, по последним данным, погибли.

Спасатели на данный момент продолжают поисковые работы. Власти Камчатского края подтвердили обнаружение первых тел погибших. При этом сколько их найдено, официально пока не уточняется. Вместе с тем источник агентства ТАСС утверждает, что уже обнаружены тела 9 пассажиров разбившегося Ан-26.

Спасатели и волонтеры, как предполагается, будут продолжать поиски до начала прилива: его на Камчатке ожидают в ближайшие часы. После этого поисковики будут вынуждены сделать перерыв. Операцию осложняет туман и сложный рельеф местности; кроме того, основная часть фюзеляжа потерпевшего крушение самолета оказалась в море.

Тем временем власти края пообещали выплатить более чем 3,5 млн рублей семье каждого погибшего в результате трагедии. Большая часть из них составляют средства по страховке и компенсация от авиакомпании, которая владела самолетом.

Разбившийся Ан-26 летел из Петропавловска-Камчатского в Палану, он потерпел крушение примерно за 10 минут до посадки. По предварительным данным, он врезался в скалу. На борту находились, в том числе, чиновники администрации Паланы, среди них была глава поселка.