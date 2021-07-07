В Республиканской партии США заверили, что хакеры не смогли получить ее данные

Представитель Национального комитета политической организации написал в Twitter, что атаке подвергся сторонний поставщик IT-услуг, после чего специалисты по киберзащите перекрыли доступ к облачным сервисам.

Агентство Bloomberg сообщило, что на прошлой неделе Национальный комитет Республиканской партии атаковали хакеры из группировки Cozy Bear, которую в США связывают с российской разведкой. В Вашингтоне считают, что те же киберпреступники стоят за взломом серверов Демократической партии летом 2016 года.