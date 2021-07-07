Некоторые московские музеи с сегодняшнего дня пускают посетителей по QR-кодам

Соответствующее объявление уже есть на сайтах Музея Космонавтики, Музея-усадьбы Кусково и музея-заповедника Царицыно.

Ранее пропуск по цифровым кодам ввели в московских ресторанах и кафе, это было сделано в рамках борьбы с коронавирусом.