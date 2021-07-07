Некоторые московские музеи с сегодняшнего дня пускают посетителей по QR-кодам

Соответствующее объявление уже есть на сайтах Музея Космонавтики, Музея-усадьбы Кусково и музея-заповедника Царицыно.
Ранее пропуск по цифровым кодам ввели в московских ресторанах и кафе, это было сделано в рамках борьбы с коронавирусом.
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Соответствующее объявление уже есть на сайтах Музея Космонавтики, Музея-усадьбы Кусково и музея-заповедника Царицыно.
Ранее пропуск по цифровым кодам ввели в московских ресторанах и кафе, это было сделано в рамках борьбы с коронавирусом.
Управление из космоса – к новой стратегии национальной безопасности Но дело не только в том, что начальство ушло в астрал и не желает возвращаться оттуда. В армии, когда солдат заступает на караул, он произносит священную формулу: «Охране и обороне подлежит…» — дальше перечисляется, что именно он охраняет…
Один из крупнейших международных научных журналов Nature выпустил обзор российской вакцины от коронавируса «Спутник» «Спутник» уже применяется в 67 странах. Власти этих стран проводят собственные проверки безопасности, и с их стороны точно так же до сих пор не зафиксировано ни одного случая тяжелых побочных эффектов…