Европарламент рассмотрит вопрос о возможной дискриминации в отношении представителей ЛГБТ-сообщества Венгрии

Поводом стал принятый недавно в этой стране закон о запрете «пропаганды гомосексуализма» среди несовершеннолетних.

Если Будапешт не соблюдает ценности Евросоюза, то не имеет права получать деньги на проекты, заявила комиссар ЕС Урсула фон дер Ляйен. Более того, звучат призывы и вовсе исключить Венгрию из сообщества. Заявление с осуждением действий венгерских властей подписали 14 стран Евросоюза.

Жесткую критику со стороны европейской политической элиты, а также оппозиции внутри самой страны вызвала одобренная в середине июня венгерским парламентом норма, запрещающая демонстрировать лицам до 18 лет материалы, поощряющие гомосексуальность или изменение пола.

Документ также определяет список организаций, которым разрешено проводить уроки полового воспитания в учебных заведениях. Правительство Виктора Орбана утверждает, что закон принят исключительно в интересах детей, в том числе для их защиты от педофилов, и не ведет к дискриминации сексуальных меньшинств. Так ли это, а также не противоречит ли данный документ законам ЕС и намерены сегодня оценить евродепутаты.

Голосование по этому вопросу состоится в четверг.