В столичном регионе с завтрашнего дня будет повышенный уровень солнечной радиации, предупреждают в Гидрометцентре. УФ-индекс составит 5 единиц, а в некоторых соседних регионах — Брянской, Орловской, Курской, Липецкой, Белгородской, Воронежской областях – и еще выше, до шести.

При таких значениях индекса рекомендуется находиться на улице днем только ограниченное время и только в шляпах и солнцезащитных очках. Людям со светлой кожей настоятельно рекомендовано использовать солнцезащитные крема.

Впрочем, до максимальных уровней тропиков Центральной России еще далеко – всего в этом индексе 11 единиц.