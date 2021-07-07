Запрет на пассажирское авиасообщение с Белоруссией вступает в силу с сегодняшнего дня в США. Билеты перестанут продавать не только на прямые рейсы, но и на стыковочные с участием других авиакомпаний через третьи страны.

Эта мера вводится в ответ на инцидент с принудительной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair 23-го мая – тогда с борта сняли и задержали экс-главреда оппозиционного белорусского телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его спутницу, россиянку Софию Сапегу.