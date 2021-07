Контейнеровоз, ставший в марте причиной коллапса в Суэцком канале, покинет сегодня главную водную артерию Египта

Контейнеровоз Ever Given, ставший в марте причиной транспортного коллапса в Суэцком канале, покинет сегодня главную водную артерию Египта. Это происходит после того, как его владельцы пришли к соглашению с оператором канала о компенсации ему убытков за простой.

Администрация Суэцкого канала решила устроить по случаю завершения финансового спора настоящее торжество. На праздничной церемонии ожидается присутствие руководства японской компании-владельца судна и египетского водного пути. В завершение программы Ever Given отбудет с места празднования, говорится в приглашении на мероприятие.

Гигантский 400-метровый контейнеровоз, направлявшийся из Китая в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта сел на мель в канале, соединяющем Средиземное и Красное моря. Снять его удалось лишь на шестой день. За это время там образовалась пробка из нескольких сотен судов. Полностью движение восстановилось только в начале апреля. Сначала причиной инцидента назвали сильный ветер. Но позже администрация канала обвинила в происшедшем капитана контейнеровоза. Ever Given задержали до урегулирования вопроса о компенсации ущерба.

Изначально руководство канала требовало свыше 900 миллионов долларов. Но в итоге снизило требования до 550-ти.