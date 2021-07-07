Преображенский суд Москвы сегодня начнет рассмотрение дела против Олега Навального. Брата политика Алексея Навального обвиняют в нарушении санитарных норм в ходе несогласованной акции 23 января.

Подстрекательством к нарушению санитарных норм гособвинение считает призывы к участию в акции в поддержку Навального. Тем самым его брат, как утверждается в материалах дела, создал угрозу «массового заболевания людей» коронавирусом. Следствие обосновывает это тем, что в акции 23 января участвовали люди, которые знали о заболевании коронавирусом и находились под мониторингом.

Олег Навальный – первый из фигурантов так называемого «санитарного дела», кто предстанет перед судом. В четверг же предварительные слушания пройдут по обвинению против соратницы Алексея Навального Любови Соболь. Кроме того, под следствием находятся еще восемь человек – среди них пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш, соратники политика Анастасия Васильева и Олег Степанов, муниципальные депутаты Люся Штейн и Константин Янкаускас, а также участница группы Pussy Riot Мария Алехина. Никто из них свою вину не признает.

После возбуждения так называемого «санитарного дела» ряд политиков и общественных деятелей обвинили уже сами власти в нарушенитех же норм из-за организации нескольких массовых мероприятий – от концерта в годовщину присоединения Крыма в Лужниках до праздника «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.