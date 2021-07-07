Роспотребнадзор с завтрашнего дня меняет правила въезда в страну, ранее введённые из-за коронавируса.

Привитым или переболевшим россиянам, которые вернулись на родину, больше не придётся сдавать тест на коронавирус. Те же, кто не вакцинировался и не перенёс ковид в течение полугода, должны будут пройти тестирование всего один раз, а не два как раньше. Сделать это необходимо в течение трёх дней со дня прибытия, отметили в Роспотребнадзоре. До получения результатов обязателен режим изоляции по месту жительства или пребывания, сообщили в ведомстве. Изменения вступят в силу уже завтра. Напомню, обязательное двойное тестирование на коронавирус для всех пребывающих в Россию действовало с начала мая. Его нужно было пройти за 5 дней с момента въезда в страну. При этом об изоляции приехавших, как это было в прошлом году, речи не шло. В постановлении Роспотребнадзора также говорится, что граждане стран-членов Евразийского экономического союза, а также Таджикистана, Узбекистана и ряда других республик при въезде в Россию смогут подтвердить результаты теста на коронавирус через специальное мобильное приложение.

В России за минувшие сутки, по официальным данным, умерли 737 человек. Это новый максимум смертей от коронавируса за всё время эпидемии. Заражённых накануне было больше 23 тысяч.