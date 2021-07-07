В России пошло резко вверх число личных банкротств – на данные соответствующего Единого федерального реестра обратил внимание сайт РБК. Согласно ним, только за первое полугодие 2021-го банкротами признаны 88 тысяч физлиц – вдвое больше, чем за весь прошлый год, когда суды прерывали работу из-за всеобщего карантина, и четверть от всего объема за все время работы системы.