Роспотребнадзор не рекомендует пользоваться водопроводной водой в затопленных селах Бахчисарайского района Крыма.

Тем временем власти Крыма говорят о почти девятистах заявках в страховые компании о испорченных потопом автомобилях. Мэр Ялты Янина Павленко предупредила о том, что угроза оползней в городе после наводнения сохраняется. В последние недели в Ялте зафиксировано уже 600 оползней и селей.

Очередная волна аномальных ливней накрыла центр и юго-запад полуострова с воскресенья, ранее в июне затапливало Ялту и Керчь. Обильные осадки в Крыму, по прогнозам синоптиков, местами продлятся до конца недели.