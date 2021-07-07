Число жертв частичного обрушения многоэтажного жилого дома в американском штате Флорида выросло до 36. За последние часы местные власти отчитались об обнаружении под завалами еще четырех тел. Пропавшими без вести числятся свыше ста человек.

Здание в городке Серфсайд рухнуло в ночь на 24-е июня. Причиной, по предварительным данным, стало аварийное состояние. Спасатели рассматривают возможность снести оставшуюся часть для более быстрого разбора завалов. Работы осложняются тем, что в этот район идет тропический ураган «Эльза», который уже стал причиной гибели троих в Карибском море.