Белоруссия резко сократит численность литовского посольства в Минске. В дипмиссии разрешено остаться лишь консулу и трем административно-техническим сотрудникам. Этот демарш власти официально называют ответом на вчерашнее решение Вильнюса присвоить дипломатический статус офису Светланы Тихановской – кандидату в президенты Белоруссии на прошлогодних выборах.

По официальным данным, Тихановская набрала 10 процентов, а Лукашенко – 80. Оппозиция внутри Белоруссии и страны Евросоюза этого не признают. Вскоре после выборов Тихановскую вынудили уехать из страны, ее муж арестован.