На Чемпионате Европы по футболу сегодня определится второй финалист. Сборная Англии сыграет с командой Дании.

Для англичан этот матч фактически станет домашним. Все из-за того, что полуфиналы и финал ЕВРО-2020 проходят в Лондоне на стадионе «Уэмбли», а иностранных болельщиков будет крайне мало из-за коронавирусных ограничений.

Англия считается фаворитом и среди букмекеров, а также некоторых экспертов. Несмотря на не самую яркую игру, сборная за весь турнир пока не пропустила ни одного мяча, в 1⁄ 8 финала обыграв Германию 2:0, а в последнем четвертьфинале разгромив сборную Украины со счетом 4:0. Дополнительной мотивацией для англичан будет служить тот факт, что команда еще ни разу не играла в финалах Чемпионата Европы, а в полуфинале она была ровно 25 лет назад – к слову, на домашнем для себя турнире.

Между тем Дания проводит плей-офф футбольного ЕВРО не менее уверенно. На пути к полуфиналу команда разгромила Уэльс и довела до победы матч с Чехией. Кроме того, датчане дважды встречались со сборной Англии в прошлом году в рамках Лиги наций и выиграли одну игру, а вторую свели к ничьей. В последний раз до полуфинала ЕВРО Дания доходила в 1992 году – и тогда сборной сенсационно удалось стать чемпионом Европы.

Матч между Англией и Данией начнется в 22:00, игру будет транслировать «Первый канал». Накануне же определился первый финалист Чемпионата Европы. Им стала сборная Италии, переигравшая команду Испании в серии послематчевых пенальти.