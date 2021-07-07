Правительство ФРГ ослабило ограничения на въезд для пяти стран, в том числе России.

С сегодняшнего дня Россия, Великобритания, Португалия, Северная Ирландия, Индия и Непал больше не считаются «областями распространения вариантов коронавируса». Как сообщил институт имени Роберта Коха при минздраве ФРГ, эти пять стран переведены в категорию «области с высоким количеством заражений».

Теперь оттуда в Германию на любых транспортных средствах могут въезжать все категории путешествующих, а не только граждане ФРГ или лица с разрешением на постоянное проживание. Остается обязательным карантин, однако он сокращен до десяти дней. После повторного теста он может быть уменьшен наполовину. Для обладателей европейского сертификата о полной вакцинации или переболевших коронавирусом не более шести месяцев назад, предъявивших доказательство этого, карантин отменяется.

Во вторую ступень переводятся страны, в которых количество заболевших превышает 200 на сто тысяч человек за неделю или с похожей высокой опасностью. Ранее Россия была «областью простого риска».

Вчера в ФРГ зафиксировано около 600 случаев коронавируса. Это составляет менее пяти человек на сто тысяч за неделю.

В Германии уже половина заражений вызывается штаммом «дельта». В официальном списке областей с опасными вариантами коронавируса остались лишь 11 стран, преимущественно в Африке и Латинской Америке.