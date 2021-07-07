Александр Лукашенко объявил, что Белоруссия не намерена сдерживать поток мигрантов в страны ЕС, поскольку больше не располагает средствами на это из-за европейских санкций.

В Евросоюзе наплывом беженцев через территорию Белоруссии и из самой Белоруссии обеспокоены, признал председатель Евросовета Шарль Мишель.

Между тем, в Литве Белоруссию уже обвиняют в использовании беженцев в качестве «гибридного оружия» против ЕС.

Также Белоруссия решила закрыть сухопутный транзит товаров из Европы в Россию. Экономист Сергей Алексашенко в эфире нашей радиостанции выразил уверенность, что российская экономика от этого пострадает намного больше, чем европейская.

Секторальные экономические санкции против режима Лукашенко Европа ввела после инцидента с принудительной посадкой в Минске рейса Афины-Вильнюс 23-го мая – тогда с борта сняли и задержали белорусского оппозиционера Романа Протасевича. В ЕС это назвали актом воздушного пиратства.