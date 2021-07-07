Пентагон объявил о выводе 90% американских войск из Афганистана

Вывезено 17 тысяч единиц оборудования, 7 военных объектов уже переданы афганским военным. В стране остаются лишь около тысячи американских военнослужащих. На этом фоне часть афганских военных уже бежали в соседний Таджикистан, скрываясь от набирающего силу движения Талибан (запрещено в России).

По плану, полный вывод войск завершится к сентябрю. Для США 20-летняя операция в Афганистане стала самой продолжительной в истории.