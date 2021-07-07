Z Архив новостей новости
5 1 6 96
05:03, 07 июля 2021

Определился финальный состав российской сборной на летних Олимпийских играх в Токио – 335 человек

В команде 150 мужчин и 185 женщин возрастом от 16-ти до 56-ти (средний возраст – 27 лет). Самая титулованная участница – пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.
Перенесенная на год из-за пандемии коронавируса Олимпиада стартует 23-го июля. Из-за допинговых санкций все россияне будут выступать без национальной символики; во время награждений будет играть музыка Чайковского.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Прямая линия с Владимиром Путиным Прямая линия с Владимиром Путиным «Решение о том, кто должен возглавить российское государство, в конечном итоге, всегда за гражданами России». «Они осуществляют это свое право выбора с помощью прямого тайного голосования, и только такой путь возможен», — сказал Путин»…

5 134 6 32840 30.06
8читать ;смотреть
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Тяжелый выбор для «наших патриотов» Давайте попробуем то же самое в европейском футболе. Пусть в матче Англия-Украина победит Россия…

5 205 6 84751 30.06
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

In varietate concordia C точки зрения ценностей Евросоюза принципиально важно, чтобы дети младшего школьного возраста разбирались во всех тонкостях гендерно-сексуальных предпочтений некоторых взрослых, практикуя их на собственных теле и психике…

5 130 6 15337 04.07
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Цена Крыма Вчера Даша умерла. У нее так и не получилось заинтересовать государство Российское темой спасения своей жизни. Неинтересно это оказалось государству. Жизнью больше, жизнью меньше — какие пустяки, тем более под коронавирус…

5 343 6 102436 30.06
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

В лучших традициях королевской пропаганды Жду взрыва возмущённых голосов в США, ФРГ, Франции, Нидерландах и, конечно, Прибалтике под слоганом «В Британии душат свободу»...

5 184 6 22544 06.07
Блоги

Леонид Гозман политик

Управление из космоса – к новой стратегии национальной безопасности Но дело не только в том, что начальство ушло в астрал и не желает возвращаться оттуда. В армии, когда солдат заступает на караул, он произносит священную формулу: «Охране и обороне подлежит…» — дальше перечисляется, что именно он охраняет…

5 246 6 39710 04.07
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Присоединяюсь к призыву Владимира Владимировича Нет никаких других способов побороть пандемию, кроме вакцинации. Кстати, наш регион находится в числе лидеров по иммунизации населения…

5 39 6 14485 30.06
Блоги

Алла Шишкина, 2-кратная олимпийская чемпионка: Синхронисток «лишили медведей» В музыке затёрли слово Russia, а эскизы переработали, убрав с них медведя, который по мнению Комитета прочно ассоциируется с Россией…

5 48 6 8076 02.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Чей Крым, Майкл? Он наш, он мой Международное право? Оно, конечно, есть, разное, избирательное, гибридное, деформированное, но вы о чём?..

5 160 6 27502 04.07
Блоги

Лев Рубинштейн поэт, публицист

Продуктивная модель «Путин подписал закон, разрешающий называть шампанским только вино, произведенное в России»...

5 78 6 13633 03.07
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ценности они на восточном фланге, понимаете ли, защищают Хочется обратить внимание на абсолютную недопустимость проникновения нацистской идеологии в систему вооруженных сил любого государства. Тем более – Германии…

5 97 6 18232 01.07
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ О замене депутатов Госдумы искусственным интеллектом О замене депутатов Госдумы искусственным интеллектом Данные результаты опросов – это не столько доверие искусственному интеллекту, сколько недоверие депутатам…

5 61 6 12154 06.07
8читать ;смотреть
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Кипяток в державном чайнике Каковы там реальные итоги кремлевской «дипломатии» за последний 21 год? Что можно положить на стол «весомо, грубо, зримо». Водки стакан! И выпить в одиночестве. Занюхав Крымом…

5 197 6 39948 01.07
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Чей Крым? Одна из проблем во всех этих демонстрациях «свободного судоходства» в том, что если каждая страна будет этими принципами «баловаться», то это может реально открыть ящик Пандоры на всех морях…

5 301 6 62648 01.07
Блоги

Леонид Гозман политик

Сколько стоит честь и достоинство Russia Today и Антона Красовского — детективно-юридическая история Я, конечно, подготовил обращение к суду. Без всякой, разумеется, надежды, что оно будет услышано. Но наше дело – правду говорить!..

5 92 6 19721 06.07
Блоги

Сергей Марков политолог

Итоги прямой линии Путина Путин признался, что привился «Спутником». То, что он не заявил об этом раньше, было ошибкой власти. Не ожидали, что население будет так сильно бояться прививаться…

5 146 6 32325 01.07

Популярное за неделю

Новости

Глава Ростуризма, как утверждают соратники Навального, получила социальную квартиру в центре Москвы Она находится в доме на Садовнической набережной, и как утверждается в расследовании, опубликованном на сайте Навального, эту недвижимость Догузова получила совершенно бесплатно…

5 35 6 31773
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Это очень солидный интеллектуальный груз, под тяжестью которого, вероятно, он сгибается с детства. Но особенно чувствуется влияние «Колобка» на внутреннюю политику Российской Федерации…

5 27 6 105639 30.06
#слушать 51:57 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3485140
«Процессы — неудачники голосований»:
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 2319 04.07
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Путин готовится к войне Путин готовится к войне Эпизод c прямой линии Путина про эсминец Defender. «Хотели бы потопить — потопили бы»...

5 298 6 281515 03.07
8читать ;смотреть
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это само по себе смешно, когда Путин решает вопросы, которые решаются на уровне ЖЭКа, но еще смешнее, когда оказывается, что даже их он не может решить…

5 60 6 96856 03.07
#слушать 46:44 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9178040
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4956888

Сегодня в эфире