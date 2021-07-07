Определился финальный состав российской сборной на летних Олимпийских играх в Токио – 335 человек

В команде 150 мужчин и 185 женщин возрастом от 16-ти до 56-ти (средний возраст – 27 лет). Самая титулованная участница – пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

Перенесенная на год из-за пандемии коронавируса Олимпиада стартует 23-го июля. Из-за допинговых санкций все россияне будут выступать без национальной символики; во время награждений будет играть музыка Чайковского.