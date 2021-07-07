Латвия вводит обязательное экспресс-тестирование на коронавирус на границах с Россией и Белоруссией

Пункты заработают с 12-го июля, получивших положительные результаты пускать будут, но с обязательным карантином. От процедуры освобождаются дипломаты и дети.

Въезд по туристическим визам из России в Латвию, как и в абсолютное большинство стран Шенгенской зоны, по-прежнему закрыт.