Пункты заработают с 12-го июля, получивших положительные результаты пускать будут, но с обязательным карантином. От процедуры освобождаются дипломаты и дети.
Въезд по туристическим визам из России в Латвию, как и в абсолютное большинство стран Шенгенской зоны, по-прежнему закрыт.
Латвия вводит обязательное экспресс-тестирование на коронавирус на границах с Россией и Белоруссией
Пункты заработают с 12-го июля, получивших положительные результаты пускать будут, но с обязательным карантином. От процедуры освобождаются дипломаты и дети.