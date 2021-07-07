У арестованного по обвинению в убийствах хабаровского экс-губернатора от ЛДПР Сергея Фургала появился новый адвокат

Об этом в своем инстаграме написал сын политика Антон. По его словам, в дело вступил Дмитрий Довгий – бывший следователь, работавший над делами ЮКОСа и убитой журналистки Анны Политковской, осужденный по делу о взятках, не признавший вину и после отсидки решивший стать правозащитником.

Недавно Фургалу продлили арест до 7 октября, ему грозит до пожизненного срока. После его задержания прошлым летом хабаровчане митинговали в поддержку своего губернатора несколько месяцев.