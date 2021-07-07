Мэр Ялты Янина Павленко предупредила о том, что угроза оползней в городе после наводнения сохраняется

Об этом чиновница рассказала на заседании комиссии по режиму ЧС, который действует в этом районе. Жителей призывают незамедлительно сообщать обо всех замеченных деформациях грунта через специальные группы в соцсетях.

С середины июня Ялту уже трижды накрывали мощнейшие ливни. В результате в городе зафиксировано 600 оползней и селей, всего в Крыму – полторы тысячи.