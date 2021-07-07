МИД Эстонии назвал задержание своего консула в Петербурге накануне «постановкой»

Действия ФСБ против Марта Лятте в Таллине считают провокацией, а обвинения «безосновательными».

Лятте задерживали на полтора часа после встречи с неназываемым россиянином в Политехническом университете. Российская спецслужба объявила, что взяла консула с поличным при получении неких секретных данных. При таких же обстоятельствах в апреле задерживали консула Украины. Согласно Венской конвенции, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране пребывания – их оттуда можно только выслать.