В Амстердаме неизвестный обстрелял журналиста, тот госпитализирован в тяжелом состоянии

Об этом сообщает в своем твиттере городская полиция. По ее данным, нападению подвергся криминальный репортер Питер де Врис. Это произошло, когда он выходил из здания студии, где был гостем на съемках телепрограммы. По словам очевидцев, в него стреляли не менее 5 раз, причем один раз – в голову.

Один из подозреваемых уже задержан.