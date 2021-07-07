ЕСПЧ обязал Россию выплатить почти 11 тысяч евро траснгендерной женщине, которой запретили видеться с ее детьми

Из них без малого 10 тысяч – компенсация морального вреда, остальное – судебные издержки.

В Страсбурге постановили, что какой бы то ни было потенциальный вред детям от такого общения доказан не был, а конкретные обстоятельства этой семьи национальными судами вообще не учитывались. Вместо этого их решение было явно основанным на гендерной идентичности заявительницы, а, стало быть, предвзятым.

До перехода заявительница была отцом двоих детей, затем развелась и поменяла пол. С детьми ей запретили видеться по заявлению бывшей жены.