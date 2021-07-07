Первые 11 детей вакцинировались от коронавируса препаратом «Спутник» в Москве

Их привили в детской городской инфекционной больнице имени Башляевой и наблюдают в рамках клинических испытаний вакцины на детях. Всего в рамках исследования планируют привить 50 детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет.
2021-07-07T04:04:21+03:00
2021-07-07T04:04:21+03:00
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04:04, 07 июля 2021
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