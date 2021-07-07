Россия закончила избавляться от долларов в составе Фонда национального благосостояния

Об этом рапортует Минфин. 5-го июля завершились последние обменные операции, и теперь доля американской валюты в ФНБ равна нулю. Вместе с тем выросла доля евро (с 35 до 40 процентов) и китайского юаня (с 15 до 30). Общий объем средств в фонде на 1-е июля – 13,5 трлн рублей.