Водолазы начали извлекать первые тела погибших в авиакатастрофе пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке

Об этом объявил губернатор Владимир Солодов. По его словам, найдены и подняты на поверхность уже шесть тел. Работу водолазов осложняет сильный ветер и двухметровые волны в месте крушения.

Также стало известно, что семьи погибших получат более 3,5 млн рублей каждая.

Самолет разбился вчера при заходе на посадку в Палане, он выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского, на борту было почти 30 человек.